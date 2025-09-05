Congo : un accord pétrolier de plus 12.000 milliards de FCFA signé à Brazzaville

Un partenariat vient d’être scellé entre la République du Congo et la compagnie chinoise Wing Wah.

L’accord, signé à Brazzaville par Bruno Jean-Richard Itoua, ministre des Hydrocarbures, et Xia Lianping, président de Wing Wah, en présence du ministre d’État Jean-Jacques Bouya, porte sur un investissement colossal de 23 milliards de dollars (12.995 milliards de FCFA).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’objectif affiché est ambitieux : faire passer la production nationale de 100.000 à 200.000 barils par jour d’ici 2030. L’accord couvre l’exploitation des permis de Banga Kayo, Holmonie et Cayo, dont les réserves sont estimées à 1,3 milliard de barils.

Déjà présent dans le pays avec une production de 45.000 barils/jour, Wing Wah franchit un nouveau cap en s’engageant dans un projet intégré qui associe non seulement l’extraction pétrolière, mais aussi la valorisation du gaz associé. À terme, ce partenariat permettra de diversifier le mix énergétique congolais avec la production de GNL, GPL, butane et propane.

Au-delà de l’aspect purement énergétique, le projet prévoit des retombées sociales notables. Le gouvernement annonce la création de 3.000 à 3.300 emplois directs, la mise en place d’un centre de formation spécialisé, ainsi que la fourniture d’électricité excédentaire et d’eau traitée aux communautés locales.

La Chambre africaine de l’énergie a salué ce partenariat stratégique, estimant qu’il pourrait servir de modèle pour d’autres pays du continent. Toutefois, elle rappelle que la transparence des mécanismes financiers demeure un enjeu crucial pour garantir une gestion optimale des ressources.

Pour Brazzaville, cet accord marque une étape décisive : il ne s’agit pas seulement d’accroître la production de pétrole, mais aussi de transformer les ressources naturelles en moteur de croissance durable et inclusive.