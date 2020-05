Congo : Sambadio lance un cri de détresse

L’auteur du titre à succès « Tadie » souffre depuis plus d’un an d’un cancer.

L’artiste congolais Sambadio en appelle à la sollicitude de ses fans. Lui qui avait tenu le haut de l’affiche aux côtés d’autres jeunes prodiges des années 90, est malade, très malade. L’artiste traine depuis plus d’un an, un cancer qui nécessite une prise en charge médicale onéreuse, à laquelle ni lui, ni sa famille ne peuvent plus subvenir désormais.

C’est dans ce désespoir que Sambadio réitère son sa volonté d’être aidé à l’endroit des personnes de bonne volonté.

L’on se souvient de ce talent, l’un des meilleurs de sa génération, Sambadio avait fait une entrée remarquée dans le monde de la musique congolaise dans les années 1990, par la chanson « Tadie », avec son orchestre Vivacité Melodia.