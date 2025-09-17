Congo-révision des listes électorales : la mairie de Brazzaville interdit les affiches politiques

Le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a rappelé ce 17 septembre, à travers un communiqué officiel, l’interdiction des affiches et banderoles politiques dans la capitale congolaise, dans le cadre de la révision en cours des listes électorales.

Selon le président du Conseil départemental et municipal, cette opération est strictement administrative et ne doit donner lieu à aucune campagne de partis politiques ou d’associations. Il a ainsi enjoint les propriétaires des supports publicitaires à caractère politique de procéder à leur retrait immédiat.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Dépassé un délai de 72 heures, les services de la mairie de Brazzaville se verront dans l’obligation de les enlever selon les procédures municipales en vigueur », a-t-il averti.

La mairie a également rappelé que les campagnes d’affichage dans la ville sont encadrées par une délibération municipale. L’article 3 de ce texte précise que tout habitant de Brazzaville est tenu de se conformer à cette réglementation.

Cette mesure vise à garantir un climat neutre et apaisé durant la période de révision des listes électorales, considérée comme une étape préparatoire importante avant les futures échéances électorales.