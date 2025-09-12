Congo-Projet « Kotonga » : 22 femmes handicapées outillées pour bâtir leur avenir

L’Observatoire handicap humanité (H20), dirigé par Emmanuel Bati, a remis des kits de travail à vingt-deux femmes handicapées victimes de violences, dans le cadre de la deuxième cohorte du projet « Kotonga », qui signifie « construire » en lingala. Financé par l’ambassade de France au Congo, ce programme vise à renforcer l’autonomie économique de ces femmes en les accompagnant vers des activités génératrices de revenus.

Baptisée « Maman Bibiane Itoua », en hommage à l’administrateur-maire du 7ᵉ arrondissement de Brazzaville, cette promotion a bénéficié de divers équipements : congélateurs, machines à coudre, jeux de baby-foot, ballots de friperie, produits alimentaires, fours traditionnels, sacs de farine de manioc, entre autres.

« Les kits que vous avez reçus ne sont pas des cadeaux mais un moyen de libération pour l’autonomie », a souligné Guy Blaise Bilombo, président du conseil d’administration de H20, exhortant les bénéficiaires à ouvrir des comptes épargne et à investir durablement dans leurs microprojets.

De son côté, Annelle Mercia Ngondzi Matondo, représentante des jeunes de H20, a salué le soutien de l’ambassade de France, qui contribue, selon elle, « à l’amélioration du pouvoir d’achat des jeunes filles mères et des femmes handicapées longtemps marginalisées ».

La cheffe de la circonscription d’action sociale, Ida Yann Paka Missié, a présenté les résultats de l’évaluation des projets soumis. Sur 42 dossiers déposés, 40 ont été validés après examen, selon des critères de pertinence, de faisabilité et de viabilité. Cette rigueur vise à garantir la réussite et la durabilité des initiatives portées par les bénéficiaires.

Pour certaines, comme Junelia Tchikouwou, élève de 3ᵉ et pâtissière en herbe, ce soutien change déjà la donne. « Grâce au four traditionnel reçu, je pourrai augmenter ma production de gâteaux et élargir ma clientèle dans les établissements scolaires », s’est-elle réjouie.

En dotant ces femmes de moyens concrets, le projet « Kotonga » poursuit son ambition : transformer la vulnérabilité en force et favoriser l’inclusion économique des personnes vivant avec handicap au Congo.