Politique Actualité, Politique



Congo-présidentielle 2026 : la Cour constitutionnelle installe le collège des médecins assermentés

Le collège médical est composé du professeur Donatien Moukassa, médecin pathologiste, du docteur Casimir Mabango, médecin anesthésiste-réanimateur, et du docteur…

Publié par journaldebrazza.com
le: 30 janvier 2026
© DR

Le collège médical est composé du professeur Donatien Moukassa, médecin pathologiste, du docteur Casimir Mabango, médecin anesthésiste-réanimateur, et du docteur Tania Nganga, médecin généraliste.

 

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a procédé, le 28 janvier à Brazzaville, à l’installation officielle du collège de trois médecins assermentés chargés d’examiner l’état de santé physique et mentale des candidats à l’élection présidentielle prévue les 12 et 15 mars 2026.

Cette installation fait suite à la décision n°001/DDC/EL/PR/26 du 27 janvier 2026. Le collège médical est composé du professeur Donatien Moukassa, médecin pathologiste, du docteur Casimir Mabango, médecin anesthésiste-réanimateur, et du docteur Tania Nganga, médecin généraliste. Ces praticiens ont été désignés par la Cour constitutionnelle pour constater l’aptitude physique et mentale des candidats aux fonctions de président de la République.

À l’issue des examens médicaux, un certificat sera délivré à chaque candidat afin d’attester de son état de santé. Cette exigence est prévue par la Constitution du 25 octobre 2015. À cette occasion, Auguste Iloki a rappelé le rôle central de la Cour constitutionnelle dans le processus électoral, soulignant qu’elle intervient « avant, pendant et après le déroulement de l’élection du président de la République ».

Par ailleurs, l’article 48 de la loi électorale stipule que toute déclaration de candidature à l’élection présidentielle doit être légalisée et comporter, entre autres pièces, un certificat médical délivré par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.

S’adressant aux médecins, le président de la haute juridiction les a exhortés à faire preuve d’une impartialité irréprochable, dans le strict respect du serment d’Hippocrate, du code de déontologie des professionnels de santé et des exigences de leur profession.

Il convient de rappeler que le dépôt des dossiers de déclaration de candidature à l’élection présidentielle est ouvert depuis le 29 janvier et se clôturera le 12 février 2026. Durant cette période, les médecins assermentés recevront les candidats de 10 heures à 14 heures, au siège de la Cour constitutionnelle.

