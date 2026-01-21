Congo-Présidentielle 2026 : la campagne électorale s’ouvre le 28 février 2026

Réuni en Conseil des ministres, l’exécutif a adopté un projet de décret portant convocation du corps électoral sur toute l’étendue du territoire national.

Le gouvernement a officiellement lancé, mardi 20 janvier, à Brazzaville, le processus électoral devant conduire à l’élection du prochain président de la République. L’annonce a été faite par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla. Selon le calendrier arrêté, le vote par anticipation des agents de la force publique se tiendra le jeudi 12 mars 2026, tandis que le scrutin général aura lieu le dimanche 15 mars 2026.

La campagne électorale du premier tour se déroulera du 28 février au 13 mars 2026. Une journée de silence électoral est prévue le jeudi 12 mars, afin de permettre le bon déroulement du vote anticipé réservé aux forces de sécurité, a précisé le porte-parole du gouvernement.

Sur le plan politique, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, n’a pas encore officiellement déposé sa candidature. Toutefois, il a été désigné candidat du Parti Congolais du Travail (PCT) lors du 6ᵉ congrès ordinaire de cette formation politique, tenu en décembre dernier à Brazzaville.

Dans le camp de l’opposition, trois candidats ont d’ores et déjà annoncé leur participation à la course présidentielle. Il s’agit de Destin Gavet, président du Mouvement Républicain ; Uphrem Dave Mafoula, leader du parti Les Souverainistes et ancien candidat à l’élection présidentielle de 2021 ; ainsi que Anatole Limbongo-Ngoka, président du Parti africain pour un développement intégral et solidaire (PARADIS).

À moins de deux mois du scrutin, cette convocation du corps électoral marque une étape décisive dans la vie politique nationale et ouvre une période intense de débats et de mobilisation en vue de la présidentielle de mars 2026.