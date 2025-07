Congo-Ministère des Finances : sept nouveaux directeurs installés dans leurs fonctions

Le conseiller administratif et juridique du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Alban Audrey Mapithy, a installé le 29 juillet, les nouveaux directeurs dans leurs fonctions.

Il s’agit du directeur de l’Ingénierie des systèmes d’information ; du directeur du Développement des systèmes applicatifs et de l’Innovation technologique ; du directeur des Infrastructures et de la Sécurité des systèmes d’information et de celui du Support technique et de la formation. Aussi, le directeur de la Communication et de la Conduite du changement ; le directeur administratif et financier ; le contrôleur de gestion, avec rang de directeur, et le chef d’antenne à la direction départementale du Kouilou.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre des mutations administratives régulières, mais vise à rechercher la performance dans ce ministère stratégique. Ils ont été nommés suite à un décret du Premier ministre du 25 juillet dernier.