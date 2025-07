Congo : l’UDSN reçoit une subvention de plus de 160 millions de FCFA

C’est un appui de la société Hemla E&P Congo qui vise à moderniser l’Université Denis Sassou Nguesso (UDSN).

L’UDSN a reçu un appui financier le 17 juillet 2025, à Kintélé, de plus de 160 millions de FCFA de la part de la société pétrolière Hemla E&P Congo. La don va combler le besoin pressant en matériel et va renforcer l’équipement de laboratoire de l’UDSN, notamment l’achat des appareils comme des microscopes numériques et d’autres équipements pour la Faculté des sciences appliquées. Aussi, à l’achat des machines à essaie et des accessoires pour le laboratoire de l’Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et aménagement. C’est du moins ce qu’a précisé le Pr Ange Antoine Abena, président de ladite université.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Ce matériel va transformer totalement les enseignements », a-t-il affirmé.

Pour l’administrateur de la société Hemla E&P Congo, Abime Laurier, cette subvention à pour but de soutenir les efforts du gouvernement dans le domaine éducatif, l’éducation étant l’un des piliers des plus fondamentaux dans le processus de développement.

« Ce geste traduit notre volonté sincère d’accompagner les efforts du gouvernement, en particulier dans le renforcement du capital humain, socle de toute développement durable », a-t-il-indiqué.

A noter que l’initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de responsabilité sociétale de Hemla E&P Congo conformément aux dispositions en matière de contenu local dans le secteur des hydrocarbures, définies par le gouvernement. Un appel à d’autres entreprises du secteur pétrolier a été lancé afin de soutenir le gouvernement dans le secteur de l’enseignement supérieur.