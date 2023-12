Congo : l’épiscopat est contre la bénédiction des couples de même sexe

Dans une lettre publiée le samedi 23 décembre 2023, les archevêques et évêques disent non à la déclaration « Fiducia Supplicans ».

En République du Congo, les archevêques et évêques s’opposent à la bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe. « Affermis par le pape François lors de notre visite Ad Limina, en communion avec lui et au nom de notre fidélité à l’Evangile, par respect pour notre patrimoine culturel, et pour le bien de la famille humaine, il nous est impossible, nous archevêques et évêques du Congo Brazzaville, de permettre la bénédiction des unions évoquées dans le Fiducia Supplicans », peut-on lire dans la lettre des archevêques et évêques. Cette lettre a été signée par Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, archevêque de Brazzaville, président de la Conférence épiscopale du Congo.

Pour l’épiscopat congolais le texte de Genèse 1 : 27 est clair, « Homme et femme, Il les créa ». « Dans le respect de nos traditions culturelles sur le mariage que la foi chrétienne a assumées et purifiées à la lumière des Saintes Ecritures, nous pasteurs et peuples de Dieu au Congo-Brazzaville demeurons strictement attachés à l’union d’un homme et d’une femme confirmée par la doctrine de l’Eglise selon le dessein du Créateur », peut-on lire dans ladite lettre.

Notons qu’une vidéo de Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Dans cette vidéo, l’archevêque appelle les prêtres à s’abstenir de toute bénédiction de couple de même sexe.

Par ailleurs, les archevêques et évêques invitent les prêtres à la prière et à la paix.