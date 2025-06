Congo : le gouvernement et le PAM se concertent pour apporter un appui aux victimes

La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a échangé le 24 juin à Brazzaville avec le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Gon Meyers.

Le sujet au centre des échanges entre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa et Gon Meyers, l’accompagnement des sinistrés des récentes inondations qui ont d’importants dégâts dans le sixième arrondissement Talangaï et le septième Mfilou.

En présence du Haut-Commissariat pour les réfugiés, le représentant du PAM, Gon Meyers a indiqué que « Nous avons analysé plusieurs aspects du problème pour voir ce que peut être notre contribution ».

Il est question pour les agences du système des Nations unies d’effectuer une évaluation sur le terrain pour mieux déterminer la nature de leur appui. L’appui du PAM concernera entre autres les secteurs de l’alimentation, la protection, la santé…

Selon les statistiques données par le gouvernement, les récentes inondations ont touché plus de 2300 ménages soit plus de 9500 personnes à Talangaï et plus de 4500 personnes soit plus de 1100 ménages à Mfilou. On note d’importants dégâts tels que des glissements de terrain et l’ensablement de plusieurs quartiers causés par des ruissellement d’eau, les routes impraticables et des biens détruits, des centaines de maisons englouties, des pylônes électriques tombés…

Le gouvernement a lancé des opérations d’assistance humanitaire d’urgence en faveur des sinistrés. D’autres réponses comme les projets de drainage soutenus par l’Agence française de développement (AFP), les débouchages des caniveaux et autres sont mis sur pieds.