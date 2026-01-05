Congo : le Collectif Lamuka officiellement présenté aux organisations de la société civile

La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables du district ainsi que des services des affaires sociales.

Le bureau de la coordination du Collectif Lamuka, antenne de Pointe-Noire-Kouilou, a été officiellement présenté le 30 décembre 2025 à la coordination départementale des organisations de la société civile. Organisation de la société civile engagée dans la promotion et la défense des droits des femmes, le Collectif Lamuka concentre plus particulièrement son action en faveur des femmes vivant avec handicap, encore trop souvent victimes de violences basées sur le genre, d’exclusion sociale et économique, de stigmatisation et d’un accès limité à l’information sur leurs droits fondamentaux.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Prenant la parole, Pouliguen Maya, coordonnatrice départementale du collectif, a rappelé l’essence même de Lamuka. « Le Collectif Lamuka est né d’un constat douloureux mais réel. Trop de femmes en situation de handicap subissent encore aujourd’hui des violences, le silence forcé et l’exclusion. Lamuka agit également pour l’éducation, la sensibilisation et l’accès inclusif à la santé sexuelle et reproductive. Notre devise – Solidarité, Justice, Développement – n’est pas un slogan, mais un engagement quotidien. Le handicap n’annule ni la dignité, ni la capacité d’agir. », a-t-elle affirmé

Elle a également souligné que l’accompagnement recherché par le collectif vise l’autonomisation.

« L’assistance que nous sollicitons n’est pas une dépendance, mais un levier pour permettre aux femmes vivant avec handicap de vivre dignement, de produire, de décider et de contribuer pleinement au développement de notre société. »

Le bureau du Collectif Lamuka est composé de Pouliguen Maya, coordonnatrice, assistée de Léopold Ngoulou, secrétaire général. Uldevert Massanga occupe le poste de secrétaire chargé de la communication, Djaf Biboka celui de secrétaire chargée des finances, et Chérubin Miemo est secrétaire chargé du suivi et de l’évaluation.

Dans la foulée, Lamuka a présenté son programme 2025-2026, intitulé « Tchicol Ti Buzimbu » (L’école des oubliés). Ce programme met l’accent sur l’inclusion sociale, l’accès équitable à l’éducation et l’accompagnement des populations vulnérables et marginalisées. À travers ce cadre d’action, le collectif entend renforcer l’autonomisation économique des femmes et jeunes filles en situation de handicap, prévenir et accompagner les victimes de violences basées sur le genre, garantir un accès inclusif à la santé sexuelle et reproductive, et amplifier la voix des femmes handicapées dans les médias et les espaces publics.