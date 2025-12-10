Congo : le CAD alerte sur une hausse de 131 % des violations des droits humains

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, célébrée le 10 décembre, le Centre d’Actions pour le Développement (CAD) tire la sonnette d’alarme.

Dans un rapport rendu public en début de semaine, l’organisation dénonce ce qu’elle qualifie de « politique sécuritaire expéditive », pointant une détérioration inquiétante des droits civils et politiques en République du Congo.

Selon le document de plus de 200 pages, les violations des droits civils et politiques ont augmenté de 131 % entre 2024 et 2025, soit 2 764 cas supplémentaires enregistrés en un an. Un chiffre sans précédent, présenté par le directeur exécutif du CAD, Trésor Nzila, lors d’une conférence de presse à Brazzaville.

« La dégradation de la situation s’explique par un contexte marqué par des opérations sécuritaires menées conjointement par la police, la gendarmerie et la Direction de la sécurité présidentielle », affirme Trésor Nzila. Pour l’organisation, ces opérations, censées répondre à la montée du grand banditisme, ont paradoxalement aggravé la situation en matière de droits humains.

Depuis plusieurs mois, le pays fait face au phénomène des « bébés noirs » ou kulunas, des groupes de jeunes délinquants responsables d’agressions violentes. Pour y répondre, le chef de l’État a ordonné fin septembre l’intervention d’un corps d’élite, dont les méthodes suscitent une forte polémique.

Pour Trésor Nzila, cette stratégie doit être révisée : « Aucune politique sécuritaire ne peut justifier la négation du droit à la dignité et à la justice. Il n’est pas trop tard. Le président de la République et le gouvernement doivent prendre conscience que cette opération entache l’image du pays. Elle doit s’arrêter. La justice doit reprendre le dessus. »

Contactées, les autorités nationales n’ont pas souhaité réagir aux conclusions du rapport. Fin novembre, le président Denis Sassou Nguesso promettait encore d’être « intraitable » et de poursuivre « jusqu’au dernier bandit », réaffirmant la fermeté de l’État face à l’insécurité.