Congo : le 8ᵉ colloque international sur la fiscalité s’est ouvert à Brazzaville

Le 8ᵉ colloque international sur la fiscalité s’est ouvert, mardi, à Brazzaville, autour d’un appel à la modernisation des systèmes fiscaux africains afin de renforcer l’efficacité des administrations et de stimuler la croissance économique du continent. Présidant la cérémonie d’ouverture, Paul Valentin Ngobo, ministre congolais de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a rappelé l’importance d’une fiscalité adaptée aux défis économiques actuels pour assurer la mobilisation des ressources nécessaires au développement.

Selon Maxence Bringuier, président de l’Association dauphinoise d’administration fiscale, structure de l’Université Paris-Dauphine dédiée à la promotion des échanges et à la diffusion des connaissances en matière de fiscalité, cette rencontre constitue « un cadre privilégié de coopération et de partage d’expériences au service du développement durable ».

L’édition 2025 met un accent particulier sur les réformes fiscales entreprises par le Congo, notamment la digitalisation des procédures, l’élargissement de l’assiette fiscale et l’instauration de l’impôt global forfaitaire.

« La Direction générale des impôts et des domaines du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public œuvre à renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu, à alléger la fiscalité des très petites entreprises et à promouvoir le civisme fiscal », a expliqué son directeur général, Ludovic Itoua.

La fiscalité au cœur du financement du développement

Dans un contexte marqué par la rareté des financements extérieurs et le poids de la dette, les recettes fiscales apparaissent plus que jamais comme un levier central pour financer les services publics essentiels, tout en créant des incitations positives pour les entreprises et l’investissement privé.

Réunissant des universitaires, des décideurs et des représentants des administrations fiscales d’une quinzaine de pays africains, ainsi que des délégations venues de France, de Belgique et d’Italie, ce colloque offre une plateforme unique de réflexion et d’action. Il devrait aboutir à des recommandations pour renforcer la coopération fiscale internationale et soutenir les politiques publiques en faveur de la croissance et du développement inclusif en Afrique.