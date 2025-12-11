Congo : lancement des activités du projet Hiswaca

Financé à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale, ce projet régional vise à moderniser le système statistique congolais.

Les activités du Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du centre (Hiswaca–SOP 2), ont officiellement été ouverts mardi 9 décembre à Brazzaville. L’objectif de ce projet régional est entre autres de moderniser le système statistique congolais et à renforcer la qualité des données produites dans le pays.

Financé à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale, c’est le fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Le projet Hiswaca se veut un levier stratégique qui vise également à améliorer l’accès, la diffusion et l’utilisation des données, à renforcer les compétences techniques des cadres et agents, ainsi qu’à accompagner les réformes institutionnelles nécessaires à la modernisation du système statistique national.

La cérémonie de lancement a réuni plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants du Groupe de la Banque mondiale, des institutions et organismes accrédités, des acteurs-clés du système national de la statistique, parmi lesquels les responsables de l’Institut national de la statistique, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile.

Ces cinq années de mise en œuvre permettront d’adopter des normes statistiques internationales, de renforcer la production de statistiques économiques, sociales et démographiques, et de moderniser les infrastructures physiques et numériques des institutions du secteur. C’est du moins ce qu’a expliqué le coordonnateur national, Patrick Valery Alakoua.