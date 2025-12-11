Economie



EN CE MOMENT


Congo : lancement des activités du projet Hiswaca

Financé à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale, ce projet régional vise à moderniser le système…

Publié par journaldebrazza.com
le: 11 décembre 2025
Droits réservés

Financé à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale, ce projet régional vise à moderniser le système statistique congolais.

 

Les activités du Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du centre (Hiswaca–SOP 2), ont officiellement été ouverts mardi 9 décembre à Brazzaville. L’objectif de ce projet régional est entre autres de moderniser le système statistique congolais et à renforcer la qualité des données produites dans le pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Financé à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale, c’est le fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Le projet Hiswaca se veut un levier stratégique qui vise également à améliorer l’accès, la diffusion et l’utilisation des données, à renforcer les compétences techniques des cadres et agents, ainsi qu’à accompagner les réformes institutionnelles nécessaires à la modernisation du système statistique national.

La cérémonie de lancement a réuni plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants du Groupe de la Banque mondiale, des institutions et organismes accrédités, des acteurs-clés du système national de la statistique, parmi lesquels les responsables de l’Institut national de la statistique, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile.

Ces cinq années de mise en œuvre permettront d’adopter des normes statistiques internationales, de renforcer la production de statistiques économiques, sociales et démographiques, et de moderniser les infrastructures physiques et numériques des institutions du secteur. C’est du moins ce qu’a expliqué le coordonnateur national, Patrick Valery Alakoua.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Droits réservés

Congo : le Fonds mondial appelle à renforcer les financements domestiques pour la santé

11 décembre 2025 Publié à 14h57

L’objectif est de garantir la continuité des services de santé essentiels et préserver…

Savoir plus
Droits réservés

Congo : lancement des activités du projet Hiswaca

11 décembre 2025 Publié à 14h10

Financé à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale, ce…

Savoir plus
Droits réservés

Congo : le CAD alerte sur une hausse de 131 % des violations des droits humains

10 décembre 2025 Publié à 16h04

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, célébrée le 10…

Savoir plus