Congo : la CSLC veut renforcer l’accompagnement des médias

Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), organe de régulation des médias, Médard Milandou, a annoncé, le 12 décembre, la création prochaine d’un fonds spécial destiné au soutien des organes de presse.

Médard Milandou a dévoilé plusieurs innovations visant à améliorer les conditions de travail des journalistes. Parmi elles figure la mise en place, dans les prochains mois, d’un fonds d’appui à la presse. Une commission ad hoc sera chargée de définir les modalités et critères d’attribution de cette aide.

« Conformément à ses attributions, le CSLC veille à une répartition équitable des aides de l’État entre les entreprises publiques et privées. Le gouvernement a décidé de constituer un fonds d’appui à la presse sur la base de la redevance audiovisuelle. Une réflexion sera menée avec le ministère de la Communication et les organisations professionnelles afin d’en définir les mécanismes d’octroi », a précisé le président du CSLC.

Autre annonce majeure, la relance de la campagne d’attribution de la carte de presse. Cette initiative vise à faciliter l’accès des journalistes aux sources d’information, notamment dans le cadre des activités politiques et électorales.

« Le CSLC vient de relancer la campagne d’attribution de la carte de presse afin de permettre aux journalistes d’accéder plus facilement aux meetings et autres événements à caractère électoral. Les directeurs de médias et les journalistes indépendants sont invités à se rapprocher du secrétariat général pour plus d’informations », a-t-il indiqué.

Cette mesure s’inscrit dans la perspective de la prochaine élection présidentielle prévue dans trois mois, pour laquelle le régulateur souhaite garantir une couverture médiatique professionnelle et équilibrée.

La rencontre a réuni de nombreux responsables de médias ainsi que les professionnels de la plume et du micro. Une occasion pour le nouveau président de présenter le fonctionnement du CSLC, composé d’un bureau exécutif de trois membres, (président, vice-président et secrétaire comptable) appuyé par huit hauts-conseillers chargés d’animer les différentes commissions.

En ce qui concerne les médias en ligne et des réseaux sociaux dans le paysage médiatique congolais, Médard Milandou a souligné la nécessité d’une régulation adaptée. Il a appelé les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et d’esprit républicain dans l’exercice de leur métier.