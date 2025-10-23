Congo : la 44e session du comité des ministres de l’UEAC va se tenir à Brazzaville

La capitale congolaise, abritera du 27 au 31 octobre la réunion du Comité inter-États, suivie de la 44e session ordinaire du Comité des ministres de l’Union des États d’Afrique centrale (UEAC).

Placée sous le thème « Vers la mise en œuvre du budget-programme pour promouvoir la gouvernance communautaire », la rencontre vise à renforcer la coopération régionale et à impulser une nouvelle dynamique de gestion publique axée sur les résultats et la transparence.

Au cœur des discussions figureront les défis prioritaires de la sous-région, notamment la mobilisation des ressources intérieures, la promotion d’une gouvernance transparente et la mise en œuvre des stratégies d’intégration régionale.

Ces thématiques traduisent la volonté des États membres de la CEMAC de s’approprier leurs politiques économiques et de réduire la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs.

Rappelons que lors de la 43e session tenue en septembre à Bangui, les ministres avaient adopté plusieurs résolutions majeures, dont l’harmonisation de l’évaluation des dépenses fiscales, la création d’un comité régional chargé de la mobilisation des recettes intérieures, et la mise en place d’un dispositif de sanctions contre les manquements aux règles de surveillance multilatérale.

Selon le ministre congolais de l’Économie, du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, par ailleurs président en exercice de l’UEAC, les réformes en cours visent à renforcer la discipline budgétaire et à accroître les moyens financiers des États membres pour soutenir leurs priorités de développement.