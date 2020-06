Congo : Innoss’B est nominé aux BET Awards 2020

Pour cette 20eme édition des Bet Awards 2020, l’artiste congolais a été retenu sur la liste finale des nominés dans la catégorie « Best International Act ».

Innoss’B figure dans la liste finale des nominés dans la catégorie « Best International ». L’annonce a été faite par la chaîne Black Entertainment Télévision, organisatrice de ce grand événement, le 15 juin dernier. C’est au côté de Ninho qu’Inoss’B fera la course avec le Nigerian Burna boy, les Français S. Pri Noir et Ninho, le Sud-africain Sho Madjozi et bien d’autres comme artistes.

De son vrai nom Innocent Balume, le jeune artiste Innoss’B égaye les mélomanes avec ses différents hits notamment « Yo pe » et sa version remixée en collaboration avec son homologue tanzanien Diamond Platnumz. Dans des productions live sur les réseaux sociaux ces derniers temps, l’artiste totalise des millions de vues. À 22 ans seulement, Innoss’B est en train de se tailler une belle réputation dans son pays et hors des frontières de sa terre natale. Celui qui réussit à combiner le son de la rumba congolaise au R’n’B et à l’afrobeat a su créer son propre style musical et ses mouvements de danse.

Créée en 2001, par la chaîne télé Black Entertainment Télévision, cette cérémonie récompense principalement les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines de divertissement.