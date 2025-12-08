Congo-Brazzaville : le PCT lance un appel en faveur de la candidature de Sassou N’Guesso

Les membres de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département de Brazzaville se sont réunis en congrès les 6 et 7 décembre au Palais des Congrès de Brazzaville.

Réunis en congrès les 6 et 7 décembre au Palais des Congrès de Brazzaville, les membres de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département de Brazzaville ont franchi une étape clé dans la préparation du 6ᵉ congrès ordinaire du parti. À l’issue des travaux, ils ont désigné leurs 300 délégués au congrès national et lancé un appel en faveur de la candidature du président de la République, Denis Sassou N’Guesso, à l’élection présidentielle prévue en mars 2026.

Venus des neuf arrondissements de Brazzaville, de la commune de Kintelé et du district de l’Île Mbamou, les 1 501 participants ont rythmé les travaux dans un esprit d’organisation et de discipline, en prélude au congrès national annoncé du 27 au 30 décembre aux jardins de Ben’tsi, à Ouenzé.

Au cœur des décisions adoptées : la validation des rapports d’activités et des recommandations issues des différentes commissions. Les congressistes ont notamment recommandé la reconduction de Denis Sassou N’Guesso à la tête du parti et son investiture en tant que candidat du PCT à la prochaine élection présidentielle, saluant son « leadership », son expérience d’homme d’État et son action en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.

Les participants ont également adopté plusieurs documents préparatoires, parmi lesquels les projets de nouveaux statuts du parti, le règlement intérieur, la charte, ainsi que les rapports portant sur les réformes institutionnelles, la communication politique, les politiques sociales, culturelles et environnementales, la doctrine économique et le financement du parti.

Présent au congrès, le délégué national Gilbert Ondongo a exhorté les militants à renforcer la structuration du parti et à assurer une meilleure préparation des prochaines échéances politiques. Il a salué la mobilisation de la fédération de Brazzaville et exprimé sa confiance quant au succès du prochain congrès national.

Dans son discours d’orientation, il a rappelé aux militants les valeurs fondatrices du PCT, insistant sur la nécessité de cultiver des convictions fortes, le courage politique, l’union des forces et l’unité nationale, soulignant que le parti a toujours œuvré pour la cohésion et le rassemblement du peuple congolais, au-delà des clivages.