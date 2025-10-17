Congo : BRASCO engage une restructuration pour faire face aux difficultés économiques

La Brasserie du Congo (BRASCO) a annoncé, dans un communiqué signé de son Directeur Général, une restructuration de ses effectifs en réponse aux difficultés économiques que traverse actuellement l’entreprise.

Selon la direction, la société connaît depuis plusieurs années une baisse importante de ses ventes, lesquelles auraient été divisées par deux en dix ans, alors que le nombre d’employés est resté stable. Cette situation, jugée non soutenable, a conduit à une réévaluation des priorités de gestion afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Les difficultés économiques que connaît BRASCO sont sérieuses et bien réelles. Nous devons les affronter ensemble, avec lucidité et courage », indique le communiqué.

Après plusieurs consultations avec les partenaires sociaux, BRASCO a pris la décision de réduire significativement ses effectifs, tout en préservant ses deux sites de production de Pointe-Noire et de Brazzaville.

La direction présente cette mesure comme une étape nécessaire pour restaurer la compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique difficile.

« C’est une décision difficile mais nécessaire, qui sera mise en œuvre dans le respect des procédures et en concertation avec les partenaires sociaux », précise le texte.

BRASCO affirme que le maintien de ses implantations actuelles constitue un choix stratégique destiné à soutenir la relance future. L’entreprise souhaite s’appuyer sur ses équipes et sur un engagement collectif pour retrouver une position solide sur le marché national.

« Ensemble, nous pouvons redonner à notre entreprise la place compétitive qu’elle mérite dans le cœur des Congolais et sur le marché », souligne le Directeur Général.

La direction n’a pas précisé le nombre de postes concernés par la réduction d’effectifs ni le calendrier exact de mise en œuvre.

Toutefois, elle assure que le dialogue avec les représentants du personnel se poursuivra afin de limiter l’impact social de cette mesure.

Cette annonce intervient dans un contexte économique difficile pour le secteur brassicole, confronté à la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs et à une concurrence accrue sur le marché congolais.