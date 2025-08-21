Clôture de la 9ᵉ session : Isidore Mvouba appelle à un meilleur contrôle du gouvernement

Lors de la clôture des travaux de la neuvième session ordinaire, le président de la chambre basse du Parlement, a insisté sur la nécessité pour l’Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle de contrôle, tout en saluant l’efficacité des députés dans l’examen des textes de loi.

L’Assemblée nationale se doit de « marquer le gouvernement à la ceinture », a déclaré le président de l’institution, Isidore Mvouba, en clôturant la neuvième session ordinaire. Il a rappelé que les élus de la Nation ont la responsabilité d’accompagner l’exécutif dans l’amélioration du climat des affaires, la viabilisation de la dette publique et la poursuite des réformes économiques et financières dictées par la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Au cours de cette session, les députés ont examiné trente-deux affaires, dont vingt-sept ont été adoptées. Le président de la chambre basse a salué la diligence avec laquelle ces textes ont été traités, adressant une mention particulière aux parlementaires ayant pris l’initiative de propositions de lois. Parmi les textes votés figurent ceux relatifs à la création des hôpitaux généraux de Sibiti, dans la Lékoumou, et de Ouesso, dans la Sangha, dont l’inauguration par le chef de l’État est annoncée pour bientôt.

En matière de coopération internationale, l’Assemblée a également autorisé la ratification de la convention fiscale entre la République du Congo et la République de Türkiye, signée le 14 novembre 2024 à Ankara. Cet accord vise à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, afin de protéger les contribuables des deux pays contre une charge fiscale excessive. Il prévoit des procédures communes, un échange de renseignements, une assistance en matière de recouvrement des impôts ainsi que la non-discrimination.

Ainsi, au terme de cette neuvième session ordinaire, l’Assemblée nationale entend affirmer son rôle central dans le suivi des politiques publiques et le contrôle de l’action gouvernementale, dans un contexte économique marqué par des impératifs de réformes et d’assainissement des finances publiques.