Cleanup day : Africa Global Logistics Congo nettoie plus de 40.000 m²

Le 20 septembre 2025, plus de 150 collaborateurs d’Africa Global Logistics Congo ont participé à la célébration du Cleanup day, la journée mondiale du nettoyage de la planète. Les équipes ont nettoyé plus de 40.000 m² d’un terre-plein situé dans la zone logistique pour préserver l’environnement.

« L’engagement de nos collaborateurs à cet évènement témoigne de l’appropriation de notre politique environnementale. Car nous œuvrons pour un objectif 0 déchet et mettons tout en œuvre pour maintenir nos espaces de travail propre » explique Erlette Raïssa DEKAMBI, Responsable RSE, Africa Global Logistics Congo.

Le World Cleanup Day est une journée mondiale qui mobilise les citoyens à ramasser les déchets abandonnés pour préserver l’environnement. Cette initiative est en droite ligne avec la politique environnementale d’Africa Global Logistics en matière de gestion des déchets. L’entreprise mobilise ses collaborateurs, sous-traitants et fournisseurs en vue de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement en mettant en place des programmes de promotion de l’éco-responsabilité.