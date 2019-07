Championnat départemental de handball : Abo sport champion de Brazzaville

La formation d’Abo sport a survolé la compétition des séniors dames en remportant le titre mis en jeu avant terme. L’Etoile du Congo est en bonne voie pour l’imiter en seniors messieurs.

La formation d’Abo sport était assurée de terminer à la première place, avant même de livrer son dernier match, le 24 juillet, au gymnase Etienne-Monga, face au Club athlétique renaissance aiglons (Cara). Après avoir battu la DGSP lors de la journée précédente, les filles d’Abo sport ont confirmé devant celles de Cara, en s’imposant sur le score de 30-24.

Menées à la première mi-temps 14-15, les pouliches du coach Lad Dah Adolphe Lembessi ont pu renverser la vapeur à la deuxième période, question de prouver leur suprématie. Grace au trio formé par Bibila, Iwangou et Etou, Abo-sport a a été plus efficace durant la seconde période. Grâce à sa victoire, Abo-sport dépasse ses concurrents de plus de dix points, assurant ainsi son titre de champion.

« La satisfaction est totale puisque nous avons pu conserver notre titre. Abo sport est le baromètre, les autres clubs doivent travailler en fonction de notre rythme. Nous reconnaissons le travail de tous les clubs qui participent à cette compétition. Nous visons le podium du championnat national qui débute dans quelques jours », a notifié Lad Dah Adolphe Lembessi, entraineur d’Abo sport.

Pour sa part, l’entraîneur de Cara a estimé que son club n’a pas demerité malgré la défaite due, selon lui, à un manque d’effectif. « Après le match contre Asel, nous n’avons fait que deux séances d’entrainement, voilà pourquoi nous avons obtenu ce score. Au match aller, Abo nous avait battu avec un écart de dix buts, contrairement à aujourd’hui. Nous nous préparons pour le prochain championnat national », a indiqué Alain Tsika.

L’Etoile du Congo qui jouera son dernier match, le 28 juillet, face à Inter1 totalise déjà vingt-deux points devant son poursuivant Petro sport (20 pts) qui a déjà bouclé ses rencontres. Les Stelliens sont bien partis pour être champions de Brazzaville en seniors messieurs.

Notons que le championnat départemental de handball de Brazzaville prend officiellement fin le 28 juillet au gymnase Nicole-Oba.

Rappelons aussi que plusieurs matches ont été disputés avant la rencontre Abo-Cara. En junior homme, JSO et Etoile du Congo ont respectivement dominé Academie (44-17) et le club de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) 42-6. En senior dame, la DGSP a pris le dessus sur Interclub 41-26.