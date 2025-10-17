Campus France : AGL et ses filiales congolaises se mobilisent pour l’orientation scolaire des jeunes

Africa Global Logistics (AGL) Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) ont participé Les 7 et 8 octobre à Brazzaville, puis les 10 et 11 octobre à Pointe-Noire, au forum d’orientation scolaire Campus France 2025, organisé par l’Institut Français du Congo (IFC). L’événement vise à sensibiliser les jeunes aux métiers d’avenir en leur présentant les parcours professionnels et les formations correspondantes dans divers secteurs.

À Brazzaville, le panel “formations et métiers de la logistique” était coanimé par Privathe AKOLI des Terminaux du Bassin du Congo (TBC) et Durel TCHITEMBO de Congo Terminal. Privathe a insisté sur le rôle crucial de la logistique dans la connexion des territoires, le transport des biens et le développement économique du pays. Durel a présenté les perspectives et opportunités offertes par le secteur portuaire notamment la création prochaine de 900 emplois supplémentaires avec le démarrage de la nouvelle plateforme portuaire au Môle Est.

À Pointe-Noire la table ronde sur les « formations et métiers de la logistique, un levier d’opportunités pour les jeunes, du port aux grandes entreprises ? » coanimé par Durel TCHITEMBO et Christ LOEMBET d’Africa Global Logistics (AGL) Congo a permis d’échanger avec les jeunes sur les parcours et opportunités professionnelles dans la logistique.

« Il est essentiel d’accompagner la jeunesse dès aujourd’hui afin qu’elle puisse saisir les opportunités qu’offre le secteur de la logistique, un domaine stratégique pour le développement de notre pays » soutient Paris BIDJANG, Directeur des Ressources Humaines AGL Congo.

Les stands des entreprises ont permis aux jeunes de poser leurs questions directement aux experts RH, de découvrir les formations et débouchés et de recevoir des conseils personnalisés pour construire leur projet professionnel. Grâce à leur participation active, AGL et ses filiales congolaises ont renforcé leur rôle dans la promotion des métiers de la logistique et l’orientation professionnelle des jeunes