Baccalauréat 2025 : plus de 94 000 candidats en lice sur l’ensemble du territoire

Du 17 au 20 juin 2025, 94 958 élèves sont appelés à composer les épreuves écrites du baccalauréat de l’enseignement général dans 264 centres d’examen, répartis sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les centres de Luanda et Cabinda en Angola.

À l’occasion d’une conférence de presse organisée à Brazzaville, le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a exprimé ses vœux de réussite à tous les candidats :

Le calendrier prévoit, pour le mardi 17 juin, l’épreuve de mathématiques pour toutes les séries, aussi bien littéraires que scientifiques. Le 18 juin, les candidats des séries A composeront en français et anglais, tandis que ceux des séries C et D plancheront sur les sciences physiques et l’anglais.

Le 19 juin verra les séries A traiter les épreuves d’histoire, de géographie et de deuxième langue vivante, pendant que les séries scientifiques (C et D) composeront en sciences de la vie et de la terre, ainsi qu’en histoire ou géographie. La session s’achèvera le 20 juin avec la philosophie et l’éducation physique pour les séries littéraires, et le français ou la philosophie pour les séries scientifiques.

Avec 94 958 candidats, le nombre d’inscrits enregistre une hausse de 5,44 % par rapport à l’année précédente. Dans le détail, on compte 55 740 candidats en série D, 35 856 en série A, et 3 362 en série C.

Toutefois, tout le monde ne pourra pas tenter sa chance cette année. Selon la direction des examens et concours, plus de 270 élèves ont été exclus pour s’être frauduleusement inscrits en terminale. Par ailleurs, 258 cas de double inscription au baccalauréat général et technique ont été détectés, et plus de 500 dossiers ont été rejetés pour cause de faux diplômes.

Le ministre a réaffirmé son engagement pour un examen intègre, en rappelant le mot d’ordre « Bac erreur zéro ». Il a appelé les candidats, les surveillants, les correcteurs et tous les acteurs impliqués à faire preuve de rigueur et de responsabilité, afin que la session de juin 2025 se déroule dans les meilleures conditions possibles.