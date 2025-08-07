Africa Global Logistics Congo réussit le transport et le chargement d’un Rig Floo

Le 16 juillet 2025, Africa Global Logistics Congo (AGL) procède avec succès au transport et au chargement sur navire d’un Rig Floor et d’un trailer Rig Floor pour le compte d’un sous-traitant du secteur pétrolier.

Nos équipes spécifiquement formées à ce type d’opérations n’ont lésiné sur aucun aspect de l’étude de sa faisabilité, un check in minutieux allant du matériel adapté aux mesures de sécurité et à la préparation des opérateurs ont constitué le survey permettant d’assurer une opération en toute sécurité pour les usagers et le personnel en charge.

D’une hauteur de 8m avec un poids de 115 tonnes, ces engins ont nécessité du matériel spécifique pour le transfert du yard manutention via Quai de chargement distant de 1800 m, notamment un tracteur de 10 roues dont la sellette a été surélevée avec un réhausseur, ainsi que 4 élingues câbles estropes sans fin CMU 49T et 4 manilles lyre 3 pièces de 55 tonnes qui ont permis le chargement de ses engins hors dimensions à bord du navire.

« Chez AGL nous mettons notre expertise au cœur de la satisfaction de nos clients. La sécurité au travail est également un objectif à réaliser au quotidien. Avec notre plan zéro accident, la sécurité et le matériel adapté sont des éléments clés qui sont pris en compte immédiatement.

Chaque jour, nos équipes s’engagent à transformer leurs enjeux en solutions logistiques à forte valeur ajoutée. » déclare Guy Kadina, Responsable Opérations Manutention.

AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique. Elle dispose d’une expérience unique dans la fourniture de services logistiques aux acteurs du secteur pétrolier. L’entreprise déploie des solutions de fret maritime, aérien et routier ; entreposage ; transport classique et hors gabarits au bénéfice des opérateurs. Elle promeut une culture de prévention et de gestion des risques HSE très stricte (Hygiène, Sécurité et Environnement). AGL fournit à ses clients africains et internationaux des solutions logistiques globales, durable, sur-mesure et innovantes, avec l’ambition de contribuer de façon durable au développement de l’Afrique.