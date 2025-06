Yiri, le Centre d’Innovation d’AGL s’associe à Digital Africa pour dynamiser l’entrepreneuriat technologique en Afrique

À l’occasion de sa toute première participation à VivaTech, le plus grand salon européen de l’innovation, AGL à travers son centre d’innovationYiri annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Digital Africa, filiale de Proparco (Groupe AFD).

Ensemble, ces deux acteurs de l’écosystème entrepreneurial africain joignent leurs expertises et leurs réseaux pour accompagner les startups du continent, en particulier dans les secteurs du transport, de la logistique et de l’industrie, avec l’ambition d’accélérer la transformation du continent, grâce à des solutions locales, innovantes et à fort impact.

Depuis son lancement en juin 2024, à Abidjan, Yiri s’est imposé comme un partenaire de l’innovation africaine. Ainsi, à l’aube de sa deuxième année d’existence, le centre d’innovation d’AGL rappelle sa volonté de soutenir les startups à travers des initiatives fortes comme son programme phare « Accelerate », dont la première promotion a été clôturée le 15 mai 2025. Cette première édition a permis à quatre startups africaines de bénéficier d’un accompagnement sur mesure, de formations ciblées, de mises en relation avec plus de 32 entreprises, institutions et investisseurs, ainsi que d’opportunités de projets pilotes au sein du groupe AGL avec des résultats concrets et visibles comme :

● Le déploiement de la solution Alia ,assistant juridique digital intelligent permettant de simplifier la conformité des

entreprises africaines, qui va être déployé auprès des équipes RH & juridiques de 5 filiales AGL en Côte d’Ivoire.

● Des partenariats commerciaux avec Eazy Chain qui a conclu une collaboration avec AGL afin de déployer sa solution

digitale facilitant la logistique maritime entre ports secondaires et majeurs d’Afrique de l’Ouest.

● Une coopération avec Paps reconnue dans la distribution de proximité et la logistique du dernier kilomètre, dont la

solution va appuyer les opérations d’AGL au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.

● L’extension des services de Tambour, la blanchisserie mobile pour pros & particuliers qui va étendre ses services aux

filiales AGL en Côte d’Ivoire pour assurer une gestion optimale des équipements des collaborateurs.

Fort de ce bilan, Yiri s’associe désormais à Digital Africa, dont la mission est de soutenir les entrepreneurs africains à fort potentiel à travers le programme Fuzé, qui propose des financements et un accompagnement technique personnalisé. Ensemble, ils lancent une deuxième édition du programme Accelerate, encore plus ambitieuse, qui s’étendra à la fois en Afrique de l’Ouest et de l’Est. Deux challenges d’innovation seront organisés en Côte d’Ivoire et au Rwanda pour sélectionner dix startups à accompagner dans leur croissance mais également co-investir dans les plus prometteuses. Celles-ci bénéficieront d’un accompagnement renforcé, d’un accès à un réseau d’acteurs majeurs de l’industrie et de la logistique, ainsi que d’opportunités de déploiement à l’échelle panafricaine.

« Ce partenariat avec Digital Africa nous permet de franchir un cap dans notre mission d’accompagnement des startups africaines.

Ensemble, nous voulons faire émerger des solutions concrètes, adaptées aux réalités locales, et ainsi contribuer à la transformation

durable du continent », déclare Stéphane Collet-Manent, CIO d’AGL.

«En unissant nos forces avec AGL, nous créons un pont entre l’innovation technologique et les besoins concrets du continent

africain. Ce partenariat illustre notre conviction que la collaboration entre les grands groupes et les startups est clé pour faire réussir

les entrepreneurs sur le continent. Nous nous réjouissons de ce partenariat naissant avec AGL pour encore mieux soutenir les

entrepreneurs qui servent les enjeux de la logistique. », souligne Grégoire de Padirac, CEO de Digital Africa.

L’appel à projets officiel pour la nouvelle édition du programme Accelerate sera lancé à la rentrée 2025. Les startups intéressées sont invitées à consulter le site d’AGL pour plus d’informations et pour suivre l’actualité du programme. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l’engagement d’AGL en faveur des transformations de l’Afrique, et incarne la volonté partagée avec Digital Africa de faire émerger des solutions locales pour relever les défis logistiques et industriels africains, tout en positionnant l’Afrique comme un laboratoire d’innovation à l’échelle mondiale.

À propos d’Africa Global Logistics (AGL)

AGL est l’opérateur logistique de confiance en Afrique, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires. Avec plus de 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s’appuie sur son expertise développée depuis de nombreuses années, pour fournir des services sur mesure et innovants à ses clients africains et internationaux. L’ambition d’AGL est de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti, au Timor oriental et en Indonésie.

À propos de Digital Africa

Filiale de Proparco mais aussi entité du Groupe AFD, Digital Africa investit et accompagne les entrepreneurs tech africains qui œuvrent chaque jour, au service de l’impact, pour le continent ! Notre mission consiste à apporter les clés de succès aux entrepreneurs tech africains dont les écosystèmes sont moins bien desservis. Digital Africa s’adresse aux entrepreneurs en amorçage (PRE-SEED, SEED) dans tous les secteurs d’activité via le programme Fuzé. Une liste de 18 pays prioritaires a été établie sur la base d’un paradoxe entre le potentiel et la réalité de la dimension de son écosystème tech.