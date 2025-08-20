Vos congés, en toute sérénité avec votre carte UBA

Que vous soyez à la plage, en ville, en road trip ou à l’étranger, votre carte UBA vous accompagne partout.

Fini le stress de transporter de grosses sommes en espèces ! Payez vos achats, réservez vos hôtels, achetez vos billets ou profitez de vos loisirs en toute sécurité grâce à la technologie fiable et sécurisée de Visa et Mastercard.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Suivi et contrôle de vos dépenses

Avec UBA Mobile Banking, Internet Banking ou Leo, votre assistant bancaire virtuel, suivez vos dépenses en temps réel et maîtrisez votre budget. Vos vacances n’ont jamais été aussi organisées !

Une carte acceptée partout dans le monde

Les cartes UBA (Visa ou Mastercard) sont reconnues dans des millions de points de vente à travers le globe. Besoin de liquide ? Retirez facilement de l’argent 24h/24 dans les distributeurs automatiques.

Bonus : des offres exclusives

Profitez de promotions spéciales, cashback et réductions chez nos partenaires simplement en utilisant votre carte pendant vos congés.

Comment obtenir votre carte UBA ?

Carte de débit UBA (Visa ou Mastercard Classic)

Accessible aux clients titulaires d’un compte courant ou épargne UBA

Frais d’achat : 29 750 FCFA

Carte prépayée UBA

Idéale pour ceux qui n’ont pas de compte bancaire ou qui veulent mieux gérer leur budget pendant les vacances Pièces à fournir :



Une pièce d’identité valide

Montant initial de chargement + 25 000 FCFA (frais d’achat) Aucun compte bancaire requis



Ne partez pas sans votre carte UBA !

Choisissez la carte qui correspond à vos besoins : prépayée, Visa, Platinum… Simple, rapide et accessible à tous.