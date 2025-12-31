Vide-greniers solidaire : AGL mobilisé pour l’orphelinat Sainte-Catherine

Le 23 décembre 2026, AGL et l’ensemble de ses filiales congolaises (Congo Terminal, Saga et TBC) ont mené une action solidaire au profit de l’orphelinat Sainte-Catherine, à l’issue d’un vide-greniers organisé sur plusieurs jours. Cette initiative a permis de collecter de nombreux dons, parmi lesquels des jouets, des vivres, des vêtements, des chaussures et divers articles de première nécessité.

Une forte mobilisation des employés s’est effectuée sur l’ensemble des sites des filiales, bureaux, opérationnels, garage, etc. Elle témoigne de l’engagement et de la solidarité des collaborateurs autour d’un objectif commun. Grâce à l’implication de chacun, cette opération a contribué à apporter un soutien concret aux enfants de l’orphelinat, en cette période de fin d’année.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers AGL et l’ensemble de ses collaborateurs pour ce geste de solidarité. Ces dons représentent bien plus qu’une aide matérielle : ils apportent du réconfort, de la joie et de l’espoir aux enfants de l’orphelinat. Ce soutien est précieux et témoigne d’un véritable engagement humain en faveur des plus vulnérables » déclare Opfointsi Catherine, promotrice de l’orphelinat.

« À travers cette initiative solidaire, AGL réaffirme son engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises. La mobilisation des collaborateurs illustre parfaitement nos valeurs AGL : la solidarité, la passion, l’excellence et l’esprit d’entreprendre sont nos moteurs. Ce type d’action renforce non seulement notre impact social, mais aussi le sentiment d’appartenance et de fierté au sein des équipes » explique Raissa Dekambi, Responsable Qualité, Compliance et RSE.

À propos de l’orphelinat Sainte-Catherine

Fondé en 2019, l’orphelinat Sainte-Catherine accueille 40 enfants, dont 20 filles et 20 garçons, âgés de 18 mois à 15 ans. Situé à Loandjili, il joue un rôle essentiel dans la protection et l’accompagnement des enfants en situation de vulnérabilité, en leur offrant un environnement stable, un accès à l’éducation et un soutien favorisant leur épanouissement et leur insertion future.