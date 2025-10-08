EN CE MOMENT


Université Marien Ngouabi : les syndicats lancent un nouveau préavis de grève de quatre jours

Le climat social reste électrique à l’Université Marien Ngouabi. Le collège intersyndical de l’établissement a déposé, ce jeudi 01 octobre,…

Publié par journaldebrazza.com
le: 8 octobre 2025

Le climat social reste électrique à l’Université Marien Ngouabi. Le collège intersyndical de l’établissement a déposé, ce jeudi 01 octobre, un préavis de grève de quatre jours pour dénoncer le non-respect par le gouvernement de ses engagements envers le personnel universitaire.

 

Le mouvement est initié par les trois principales organisations syndicales de l’université : le Syndicat du personnel non-enseignant du supérieur (SYPENES), le Syndicat national de l’université (SYNALU) et le Syndicat des enseignants du supérieur (SYNESUP). Ensemble, elles réclament des mesures concrètes pour résoudre une série de problèmes financiers et sociaux qui perdurent depuis plusieurs années.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Parmi les revendications figurent notamment le paiement des salaires en retard, couvrant les mois d’août et septembre 2024 ainsi que juillet, août et septembre 2025. Les syndicats exigent également la régularisation des heures supplémentaires impayées depuis 2018 et dénoncent le non-versement des cotisations sociales des agents aux caisses de sécurité sociale par le Trésor public.

Dans leur déclaration, les responsables syndicaux ont salué « le calme et la discipline » dont ont fait preuve les travailleurs malgré les difficultés persistantes. Ils ont appelé ces derniers à rester mobilisés en attendant une réponse concrète des autorités.

Cette nouvelle alerte sociale intervient dans un contexte de crise chronique que traverse l’Université Marien Ngouabi. Depuis plusieurs années, les mouvements de grève successifs perturbent profondément le calendrier académique et affectent la qualité de la formation dans la principale institution publique d’enseignement supérieur du pays.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Congo-Parlement : une session budgétaire stratégique en préparation

9 octobre 2025 Publié à 10h02

Finances, réformes électorales et nouvelles agences au menu des débats qui s’ouvre le…

Savoir plus

Congo : une bourse pour encourager les filles à viser l’excellence scientifique

9 octobre 2025 Publié à 09h26

La bourse scolaire Francine-Ntoumi « spéciale Madibou », a été lancée mercredi 08…

Savoir plus

Congo : un atelier national pour valider la Politique d’assainissement 2026-2030

9 octobre 2025 Publié à 08h59

Le ministère de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier organise,…

Savoir plus