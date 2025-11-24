UBA œuvre pour la diversité végétale

La Fondation UBA Congo annonce le lancement officiel de son opération de planting d’arbres visant à planter 2 000 arbres entre Brazzaville et Pointe-Noire, une initiative qui s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale de protection de l’environnement impulsée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que dans la célébration de la Journée Nationale de l’Arbre.

L’action de la Fondation UBA constitue également un appui déterminant pour la recherche scientifique. En effet, selon Madame Paul Sara Nguie, Coordonnatrice de l’ONG Human Empress, les espèces plantées ce jour étaient jusqu’alors absentes de l’arboretum de Brazzaville. Grâce à cette initiative, les étudiants pourront désormais accéder à des essences d’arbres qu’ils n’auraient pu étudier qu’en se rendant à l’étranger.

Cette action contribue à l’effort collectif de lutte contre les effets du réchauffement climatique, de préservation de la biodiversité et de restauration des espaces verts au Congo. Elle marque également une étape majeure de l’engagement RSE de la banque, conformément au programme environnemental du Groupe UBA, qui a fixé pour objectif à chacune de ses filiales de planter 10 000 arbres dans leur pays respectif.

Un engagement continental porté par la vision panafricaine du PCA du Groupe UBA

Cette initiative s’inscrit dans la vision stratégique et panafricaine de Monsieur Tony O. Elumelu, Président du Conseil d’Administration du Groupe UBA, qui place l’impact social, la durabilité et le développement inclusif au cœur des priorités du groupe. Convaincu que les grandes transformations du continent doivent venir des Africains eux-mêmes, M. Elumelu œuvre à fédérer les énergies autour de projets porteurs, à travers la banque mais aussi via la Tony Elumelu Foundation et les programmes sociétaux de grande ampleur.

Son récent AFRICA TOUR, au cours duquel il a rencontré cinq Chefs d’État dans cinq pays africains, illustre cette volonté d’amplifier l’impact de projets continentaux contribuant au progrès économique, social et environnemental du continent. Le projet de reboisement UBA s’inscrit dans cette dynamique d’engagement au service de l’Afrique.

UBA Congo, un acteur engagé pour un avenir durable

À travers cette campagne de planting, la Fondation UBA Congo entend jouer pleinement son rôle de partenaire du développement durable et sensibiliser les communautés, les écoles, les associations et les acteurs publics à l’importance de la reforestation et de la protection de l’environnement.

« Nous sommes fiers de participer activement à la reforestation nationale et d’apporter une contribution concrète aux efforts du gouvernement pour la protection de notre environnement. Cette initiative traduit l’engagement du Groupe UBA et de sa Fondation en faveur de projets à fort impact pour les générations futures. »

— Divin Mpandzou, Directeur du Secteur Public UBA Congo (représentant de la Direction Générale).