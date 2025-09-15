UBA Kelasi : Recevez vos fonds et gagnez des bons d’achat pour la rentrée scolaire !

La rentrée scolaire approche à grands pas et avec elle viennent les frais de scolarité et l’achat des fournitures. Pour soutenir les parents et tuteurs, UBA Congo lance la promotion UBA Kelasi, une offre spéciale qui vous permet de recevoir vos fonds et de tenter de gagner des bons d’achat pour vos enfants.

Période de la promotion

La campagne se déroule du 1er au 26 septembre 2025. Ne manquez pas cette période pour maximiser vos chances de gagner !

Comment participer ?

C’est simple :

1. Recevez vos fonds via MoneyGram, RIA, Juba Express ou Africash dans l’une de nos agences UBA Congo.

2. Chaque transaction d’un montant minimum de 50 000 FCFA vous donne automatiquement une chance de participer au tirage au sort.

Quels sont les gains ?

À la fin de la promotion, 10 heureux gagnants seront tirés au sort.

Chaque gagnant recevra un bon d’achat Park n Shop de 50 000 FCFA, valable pour l’achat de fournitures scolaires pour la rentrée.

Pourquoi choisir UBA pour vos transferts ?

· Rapidité et sécurité : vos fonds sont disponibles immédiatement.

· Simplicité : réception d’argent facile dans toutes nos agences.

· Avantages exclusifs : en plus de vos transferts, vous pouvez remporter des cadeaux utiles pour vos enfants.

Plus vous recevez, plus vous avez de chances !

Chaque transaction de 50 000 FCFA ou plus vous donne une chance supplémentaire de gagner. Rendez-vous dans l’agence UBA la plus proche et participez dès aujourd’hui !