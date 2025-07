UBA Congo renforce sa présence à Pointe-Noire avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Tié-Tié

UBA Congo poursuit son ambition de rapprocher la banque de ses clients avec l’extension progressive de son réseau d’agences à travers le pays. Dernière concrétisation en date : l’ouverture officielle d’une nouvelle agence à Tié-Tié, le troisième arrondissement de Pointe-Noire, réputé pour être la commune la plus vaste et la plus peuplée de la ville économique du Congo.

Ce développement stratégique témoigne de la volonté de UBA Congo d’être au plus près des réalités économiques et sociales du pays, en s’implantant dans des zones à fort potentiel, où l’accès aux services financiers est un levier essentiel pour l’inclusion et la croissance locale.

Tié-Tié, un choix à fort impact

En choisissant Tié-Tié, UBA Congo s’inscrit dans une logique de proximité et d’utilité territoriale. Ce quartier dynamique, en constante expansion démographique, abrite une population active, composée d’artisans, de commerçants, de PME, mais aussi de jeunes en quête d’autonomie financière. L’arrivée d’une agence bancaire moderne répond ainsi à un besoin réel : accéder à des services financiers rapides, sûrs, et adaptés à chaque profil.

L’agence de Tié-Tié a été conçue pour offrir une expérience client fluide et personnalisée, dans un espace accueillant, avec des conseillers formés pour répondre aux besoins variés des particuliers comme des entreprises. Ouverte du lundi au samedi, elle propose une gamme complète de services : ouverture de comptes, opérations de dépôt et de retrait, crédits, transferts, e-banking, et accompagnement personnalisé.

Une stratégie de maillage progressif

Cette ouverture s’inscrit dans un plan de déploiement réfléchi visant à élargir la couverture nationale du réseau UBA. En s’implantant dans les zones stratégiques, UBA Congo accompagne la transformation urbaine du pays tout en favorisant l’inclusion bancaire. Car au-delà de la simple présence physique, chaque agence est un point d’accès à l’autonomisation financière, à l’épargne structurée et au financement des initiatives locales.

Depuis plusieurs années, UBA Congo renforce sa capacité à servir tous les segments de clientèle — particuliers, TPE/PME, grands comptes — avec la même exigence d’excellence, en combinant proximité humaine et innovation digitale.

Une vision tournée vers l’avenir

L’inauguration de l’agence Tié-Tié ne marque pas une fin, mais une nouvelle étape dans le développement de la banque. Elle reflète la vision portée par UBA Congo : bâtir une banque universelle, connectée aux aspirations des populations congolaises, et capable de jouer un rôle moteur dans l’économie nationale.

Fidèle à sa promesse d’être « Africa’s Global Bank », UBA investit aussi bien dans les infrastructures que dans les talents locaux, afin de proposer un modèle bancaire moderne, inclusif et durable.

À travers Tié-Tié, UBA Congo affirme son ancrage local, tout en continuant à regarder vers l’horizon, avec une ambition claire : mettre la banque au service du développement, partout où cela compte.

Détails pratiques

L’agence UBA Tié-Tié est idéalement située au 330, Avenue de l’Indépendance, à proximité de l’Hôpital Congo Malembe. Elle offre à notre clientèle un cadre moderne et confortable, propice à une expérience bancaire de qualité. Vous y retrouverez une équipe professionnelle et expérimentée, pleinement engagée à répondre à vos besoins et à vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

L’équipe commerciale est composée d’un chef d’agence et de gestionnaires de compte dédiés aux particuliers et aux PME. À l’accueil, deux chargés de clientèle assurent la réception, la vente de cartes, l’assistance à l’inscription sur les plateformes digitales, ainsi que la gestion des réclamations.

L’agence est également équipée d’une caisse pour vos opérations de dépôts et retraits, ainsi que d’un GAB accessible 24h/24 pour un accès permanent à vos fonds.