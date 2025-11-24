UBA Congo modernise ses plateformes digitales : plus simple, plus rapide, plus sécurisé – au bénéfice direct de ses utilisateurs

UBA Congo franchit une nouvelle étape dans sa transformation digitale en annonçant l’évolution de ses services Internet Banking et UBA Mobile App. Ces plateformes, désormais optimisées, ont été conçues avec un objectif clair : offrir à chaque client une expérience fluide, intuitive et sécurisée dans la gestion de ses opérations bancaires.

Après une phase de tests techniques rigoureux, les transferts interbancaires via Internet Banking sont officiellement opérationnels et accessibles à l’ensemble de la clientèle. Cette avancée majeure permettra aux utilisateurs de :

Envoyer et recevoir de l’argent vers d’autres banques en toute simplicité

Réduire considérablement les délais et démarches administratives

Gagner en autonomie et en flexibilité sur leurs transactions

Cette fonctionnalité marque un pas important vers une bancarisation moderne, où le client maîtrise totalement ses opérations depuis un ordinateur ou un smartphone, sans se déplacer.

Dans le même esprit d’innovation, UBA Congo annonce la réouverture de l’application UBA Mobile App, entièrement préparée pour accueillir de nouveaux utilisateurs au sein de toutes les filiales UBA Africa. À partir du lundi 24 novembre 2025, l’ouverture de compte via l’application sera possible dans toutes les agences du réseau UBA.

Cette modernisation apporte de multiples avantages concrets aux utilisateurs :

Ouverture de compte en quelques minutes , sans formulaire papier

, sans formulaire papier Accès immédiat aux services bancaires essentiels

Expérience utilisateur simplifiée et intuitive

Sécurité renforcée des données personnelles et des transactions

Disponibilité 24h/24 et 7j/7

Compatibilité sur App Store et Play Store

Grâce à cette rénovation digitale, UBA Congo démontre sa volonté de placer le client au centre de sa stratégie, en lui offrant une gestion bancaire moderne, accessible et adaptée aux nouveaux modes de vie.

Les équipes du Centre de Satisfaction Client restent mobilisées pour accompagner les utilisateurs et répondre à toute question à l’adresse suivante : cfcubacongo@ubagroup.com

UBA Congo remercie l’ensemble de ses clients pour leur confiance et leur patience tout au long de ce processus, qui a permis de garantir la fiabilité et la performance de ces outils digitaux. La banque confirme ainsi son engagement : simplifier la banque au quotidien et offrir à chacun l’opportunité d’être maître de ses finances, en toute simplicité.