Tony Elumelu plaide pour l’investissement dans l’énergie, les infrastructures et l’entrepreneuriat au Congo Brazzaville

Dans le cadre de sa tournée africaine en cours, le Président du Groupe United Bank for Africa (UBA) Plc, Tony Elumelu, a effectué une visite de courtoisie au Président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou-Nguesso, réaffirmant l’engagement fort de la banque envers le pays et l’ensemble de la région d’Afrique centrale.

Au cours de l’audience, Elumelu a exprimé sa profonde gratitude au Président pour l’accueil chaleureux réservé à lui et à son équipe, qualifiant cette rencontre d’opportunité privilégiée pour échanger avec les membres du conseil d’administration de UBA, le personnel et les clients de valeur de Congo Brazzaville. Il a salué leur engagement ainsi que le rôle essentiel qu’ils jouent dans la croissance de la banque et son impact à travers l’Afrique.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Il a également félicité le Président pour les progrès remarquables réalisés dans les domaines des infrastructures et des réformes économiques, décrivant la République du Congo comme « une nation d’un immense potentiel et riche en opportunités ».

Pour sa part, le Président Sassou-Nguesso a salué le partenariat constant de UBA et les contributions de la banque au développement national. Il a appelé à poursuivre les échanges dans des secteurs clés, notamment la banque transactionnelle, la mobilisation des recettes et l’efficacité institutionnelle.

Le Président a également exprimé le souhait de voir UBA construire un nouveau siège à Brazzaville, promettant d’allouer un terrain adéquat pour ce projet.

En évoquant les priorités nationales, le Chef de l’État a encouragé la poursuite du soutien de la banque au secteur pétrolier et gazier, et particulièrement au développement de l’accès à l’énergie pour les populations congolaises. Il a mentionné un protocole d’accord récemment signé à Dar es Salaam sur les infrastructures énergétiques régionales et a invité le Président du Groupe UBA à mettre à profit son expérience pour contribuer à relever le défi énergétique en République du Congo.

Tony Elumelu a assuré le Président de l’appui total de UBA, promettant la construction d’un nouveau siège qui servira de quartier général régional pour l’Afrique centrale. Il a réaffirmé la volonté de la banque de déployer ses plateformes innovantes, ses solutions et son expertise locale pour renforcer l’inclusion financière, la mobilisation des revenus et le développement des infrastructures.

Il a également mis en avant l’impact de la Tony Elumelu Foundation, qui a déjà accompagné plus de 100 jeunes entrepreneurs congolais à travers un programme de formation de 12 semaines et une dotation en capital initial non remboursable de 5 000 dollars US chacun, contribuant ainsi à l’émergence d’une nouvelle génération de leaders économiques africains engagés dans une transformation durable.

Tony Elumelu était accompagné de plusieurs cadres dirigeants de UBA, notamment : Hilarion Bounsana, Président du Conseil d’administration de UBA Congo Brazzaville ; Sarata Koné, Directrice Exécutive/CEO UBA Africa ; Bili Odum, Secrétaire Général/Conseiller Juridique du Groupe ; Mariam Yago Toure, Directrice Générale/CEO UBA Congo Brazzaville ; Emmanuel Lamptey, Directeur des Opérations du Groupe ; et Samuel Ocheho, Directeur Exécutif, Financial Services Group.

Cette visite a non seulement réaffirmé le rôle stratégique de UBA à Brazzaville, mais a également souligné l’ambition de la banque de renforcer sa présence en Afrique centrale. Avec UBA Congo Brazzaville comme pôle majeur, la banque entend étendre son soutien aux priorités du pays dans les secteurs de l’énergie, du pétrole & gaz et des infrastructures, afin de promouvoir une prospérité partagée et une croissance durable pour tous.