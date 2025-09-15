Son cartable à prix réduit avec Mastercard UBA !

À l’occasion de la rentrée scolaire 2025, UBA Congo Brazzaville lance une offre exclusive pour aider les parents à réduire le coût des fournitures scolaires. Grâce à votre carte Mastercard UBA, vous pouvez bénéficier d’une réduction immédiate sur vos achats de cartables et autres fournitures sur AliExpress.

Période de la campagne

La promotion est valable du 15 septembre 2025 à 00h00 au 26 octobre 2025 à 23h59.

UBA se réserve toutefois le droit de prolonger, raccourcir ou mettre fin à cette période à tout moment. Toute modification sera annoncée sur la page de promotion.

Comment bénéficier de la réduction

· La réduction est automatiquement appliquée lors du paiement avec une carte Mastercard UBA valide, émise au Nigéria, au Libéria, au Congo, au Ghana, au Cameroun, en Sierra Leone, en Zambie ou au Bénin.

· Elle est disponible uniquement via l’application ou le site web AliExpress, et pour les commandes livrées dans les mêmes territoires.

· Les utilisateurs verront le message suivant sur la page de paiement lorsque la réduction est applicable :

« Dépensez 40 $ ou plus avec les cartes Mastercard UBA pour bénéficier jusqu’à 20 $ de réduction ».

Important : la disponibilité des réductions est déterminée en dernier ressort par l’état de la passerelle de paiement au moment de la validation de la commande.

Critères d’éligibilité

· Éligibles : titulaires de cartes Mastercard UBA valides dans les pays mentionnés ci-dessus.

· Non éligibles : paiements via portefeuilles électroniques (ex. Apple Pay) ou commandes annulées/non finalisées.

· La promotion est limitée et fonctionne sur le principe du premier arrivé, premier servi.

Détails de la réduction

· Montant de réduction : jusqu’à 20 USD pour un achat minimum de 40 USD.

· Nombre d’utilisations : chaque utilisateur peut profiter de la réduction jusqu’à 3 fois par mois durant la campagne.

· Conditions : un seul type de réduction par transaction, applicable uniquement si le montant réel payé après toutes autres remises atteint le seuil minimum.

· Processus : la réduction est appliquée automatiquement lors du paiement avec une carte Mastercard UBA éligible.

Avantages de votre Mastercard UBA

· Sécurité renforcée : protection contre les fraudes et transactions sécurisées.

· Acceptation mondiale : utilisable dans des millions de points de vente et distributeurs.

· Praticité : transactions rapides et sans numéraire.

Assistance

Pour toute question ou besoin d’assistance, contactez le Centre d’aide AliExpress ou le service client de votre banque.

Ne manquez pas cette opportunité : équipez le cartable de votre enfant à prix réduit tout en profitant des avantages de votre Mastercard UBA ! Plus d’informations ici

