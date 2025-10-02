Rentrée scolaire 2025-2026 : le ministre Maguessa Ebomé rassure sur la reprise effective des classes

Le ministre de l’Enseignement technique et professionnel a annoncé la reprise effective des cours mercredi 1er octobre sur toute l’étendue du territoire, marquant ainsi le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire.

Le ministre de l’Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a confirmé, le 30 septembre à Brazzaville, la bonne reprise des classes dès 7 heures du matin ce 1er octobre, au titre de l’année scolaire 2025-2026.

S’exprimant lors d’un déjeuner de presse, il a exhorté les parents à envoyer leurs enfants dans les différents établissements du sous-secteur, tout en annonçant sa présence sur le terrain pour constater l’effectivité de la rentrée, notamment la mobilisation des enseignants, du personnel administratif et des apprenants.

Le ministre a profité de l’échange avec la presse pour éclairer l’opinion sur plusieurs réformes en cours. Parmi elles figurent la candidature unique au baccalauréat pour garantir des résultats fiables, l’organisation de stages pour les classes d’examen, ainsi que l’ouverture de nouveaux métiers dans les filières afin de mettre les jeunes Congolais en concurrence avec ceux du monde entier.

Concernant le déficit d’enseignants, il a rappelé le recrutement de plus de 1 800 professeurs entre 2021 et 2024, ainsi que celui de 280 volontaires supplémentaires en 2025 pour renforcer les effectifs.

Autre innovation, la suspension du concours d’entrée dans les établissements techniques cette année, afin de permettre à un plus grand nombre d’élèves d’intégrer ces écoles de formation. Par ailleurs, les collèges techniques féminins ont été fermés pour des raisons liées au respect du genre, en contrepartie de la création de lycées techniques.

« L’enseignement technique et professionnel est en pleine réforme. Ces innovations visent à mieux préparer la jeunesse et à lui offrir une place compétitive sur le marché mondial », a conclu Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.