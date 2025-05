Renatura sensibilise plus de 350 000 enfants à l’environnement en partenariat avec Congo Terminal

Le 26 mai 2025, Renatura annonce avoir dépassé le seuil de 350 000 enfants sensibilisés à l’environnement à Pointe-Noire et ses environs depuis le début de ses activités en 2005. Congo Terminal est partenaire du projet depuis 2016.

Renatura et Congo Terminal promeuvent l’apprentissage des gestes éco-responsables ainsi que la connaissance des espèces menacées, en mettant l’accent sur la préservation des tortues marines. Cette initiative vise à sensibiliser les élèves des établissements scolaires de Pointe-Noire et ses environs, ainsi que les familles des collaborateurs de Congo Terminal lors de sessions trimestrielles. Au cours des trois dernières années, la diffusion de messages et de documentaires télévisés a permis d’intensifier la sensibilisation du public, en mettant en avant les bonnes pratiques des entreprises en matière de préservation de la biodiversité.

« L’accompagnement de Congo Terminal nous a permis de stabiliser les équipes et de mieux planifier nos actions. Nous sommes passés de 25.000 enfants sensibilisés par an à près de 40.000 aujourd’hui. Nous continuons à unir nos efforts pour préserver notre environnement » soutient Nathalie Mianseko, Directrice de Renatura Congo.

« Congo Terminal est engagé dans la réduction de son empreinte carbone et la promotion d’un environnement sain. C’est pourquoi nous accompagnons Renatura et avons opté pour un terminal 100% électrique dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’extension au Môle Est. Un projet innovateur et éco-responsable » précise Anthony SAMZUN, Directeur Général Congo Terminal.

Renatura est une ONG dont l’objectif est de promouvoir le développement durable par la conservation de la biodiversité. Son action s’articule en particulier autour de l’étude et la protection des tortues marines et de leur habitat au CONGO.