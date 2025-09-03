RDC : Constant Mutamba écope trois ans de travaux forcés

L’ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux a été reconnu coupable par les juges de la Cour de cassation de Kinshasa.

La Cour de cassation de Kinshasa a condamné mardi 02 septemnre 2025, l’ex-ministre Constant Mutamba à trois ans de travaux forcés. A cette peine il faut ajouter cinq ans d’interdiction d’accès à toute fonction publique pour détournements de fonds publics.

Selon RFI, Tout au long de son procès, l’ancien ministre de la Justice a clamé son innocence, estimant que sa hiérarchie n’avait pas émis de remarque après ce marché passé de gré à gré avec la société Zion Construction et ce virement de presque 19 millions de dollars. Pour les avocats, leur client était de bonne foi. Pour preuve, l’argent n’a pas disparu.

Cela n’a pas suffit à convaincre les juges qui n’ont pas retenu de circonstances atténuantes pour Constant Mutamba. Il faut tout de même noter que la peine de trois ans de prison et cinq ans d’interdiction de toute fonction officielle est bien en deçà des dix ans réclamés par le ministère public.

La même source précise que Me Yves Kisobe, l’un des avocats de Constant Mutamba, a confié que ce verdict en deçà des réquisitions, « étant donné la sévérité de la motivation de l’arrêt ». Il suggère que la cour a « pris en compte la relative jeunesse de notre client », ainsi que « l’importance de préserver l’ordre social ». « Mais nous sommes assez perplexes et obligés de nous incliner », ajoute-t-il.

Pour Me Paul Okito, autre conseil de Constant Mutamba, ce sont finalement les cinq années d’interdiction de toutes fonctions officielles qui représentent la peine la plus lourde : « Cinq ans d’inéligibilité pour quelqu’un qui a 36 ans (37 ans, NDLR) ! C’est-à-dire qu’il doit se projeter à 45 ou à 48 ans ! Pourtant, Mutamba incarne aujourd’hui l’espoir d’une nation, l’espoir d’un peuple libre. »

Le jugement rendu ce 2 septembre est définitif ; Constant Mutamba ne peut pas faire appel après sa condamnation devant la Cour de cassation. Il était accusé d’avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars américains dans le cadre d’un marché pour la construction d’une nouvelle prison à Kisangani (nord-est de la RDC).