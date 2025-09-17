RCA : cinq casques bleus portés disparus après un accident de la route près de Damara

Au moins cinq casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) sont portés disparus depuis le 16 septembre, à la suite d’un accident dramatique survenu à une trentaine de kilomètres au nord de Bangui.

Selon les autorités locales, l’incident s’est produit sur le pont de la rivière Ombella, situé à 35 km de Damara. Le véhicule de transport militaire à bord duquel se trouvaient les soldats de la paix a basculé dans le cours d’eau. Depuis lors, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sans relâche afin de retrouver les occupants disparus.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La porte-parole de la Minusca, Florence Marshall, a confirmé l’information, tout en précisant que la mission onusienne met tout en œuvre pour mobiliser les moyens nécessaires. « Nos équipes, en collaboration avec les autorités centrafricaines, restent engagées sur le terrain pour tenter de retrouver nos collègues », a-t-elle déclaré.

Eugénie Bally, sous-préfète de Damara, a également indiqué que les habitants de la localité participent aux recherches, malgré les difficultés liées aux courants de la rivière et à la profondeur de l’eau.

Cet accident rappelle les conditions parfois périlleuses dans lesquelles évoluent les casques bleus déployés en République centrafricaine, un pays encore marqué par des défis sécuritaires et logistiques majeurs.

La Minusca n’a, pour l’instant, pas communiqué l’identité ni la nationalité des soldats disparus.