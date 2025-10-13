RCA : 10 000 rebelles déposent les armes

Dans le cadre du programme de Désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR), les autorités centrafricaines ont réussi à désarmer 10 000 rebelles et à récupérer 30 000 armes.

Lors de la onzième session du Comité stratégique du DDRR, tenue à Bangui vendredi 10 octobre dernier, le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a salué les avancées réalisées dans le processus de paix du pays. Selon le gouvernement centrafricain, la pacification progresse avec le désarmement des ex-combattants. Ce désarmement « massif » est le résultat de la mise en œuvre de l’accord de paix, renforcé par le partenariat de l’État avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) et la présence russe.

« Aujourd’hui, onze des quatorze groupes armés signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation nationale ont dissous leurs mouvements », a déclaré le président. Il a également mentionné que les deux groupes restants, l’Unité pour la paix en Centrafrique et les 3R (Retour, réclamation et réhabilitation) sont en voie de dissolution complète, conformément à l’Accord de N’Djamena. Le président a insisté sur l’importance de la consolidation de la paix, de la sécurité et de l’unité nationale pour le développement futur du pays. Faustin-Archange Touadéra a exprimé sa confiance dans une évolution positive de la situation et la détermination des Centrafricains à construire un avenir stable.

Cet état des lieux du DDRR et de la réconciliation intervient à quelques mois des élections générales, y compris la présidentielle, prévue pour décembre prochain. L’Autorité nationale des élections a enregistré dix dossiers de candidatures, parmi lesquels ceux du président sortant, Faustin-Archange Touadéra, et de la principale figure de l’opposition, Anicet Georges Dologuélé.