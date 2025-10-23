Protection de l’environnement : Congo Terminal participe au jury du 1er Hackathon des océans à Pointe-Noire

Pointe-Noire a accueilli du 17 au 19 octobre 2025, le 1er Hackathon des océans du Congo, un événement innovant organisé par Renatura Congo en partenariat avec l’ambassade de France et les start-up FABLAB et YAMIFY. Cette compétition s’inscrit dans un concours international organisé par le Campus de la Mer à Brest. Il vise à proposer des solutions numériques innovantes pour la conservation des océans.

Pour cet événement, Congo Terminal a été représenté au jury par Raïssa Dekambi, chef de Service Qualité, Compliance et RSE. Son rôle a été déterminant dans la sélection des projets les plus prometteurs, combinant innovation, viabilité et impact environnemental.

« Participer à ce hackathon est une belle occasion pour Congo Terminal de soutenir la jeunesse et de valoriser les initiatives innovantes dans la protection de nos océans. Nous sommes fiers de contribuer à la sensibilisation et à la promotion de solutions durables pour nos écosystèmes marins », a déclaré Raïssa Dekambi, membre du jury pour le compte de Congo Terminal.

L’événement a rassemblé des étudiants, jeunes professionnels et passionnés de technologie autour d’un enjeu majeur : préserver la biodiversité marine grâce au numérique. Les meilleures initiatives ont été récompensées lors de la remise des prix le dimanche soir, au terme de trois jours d’ateliers, prototypages et présentations.

Cette participation illustre l’engagement de Congo Terminal à protéger l’environnement, en soutenant des projets innovants portés par la jeunesse congolaise. Depuis 2016, l’entreprise a conclu un partenariat avec Renatura pour accompagner les projets de sensibilisation à l’environnement dans les écoles à Pointe-Noire et ses environs. Au total plus de 350 000 enfants ont été sensibilisés à fin mai 2025. L’ONG mène d’autres actions autour de l’étude et la protection des tortues marines et de leur habitat dans le pays.