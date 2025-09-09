Prévention du suicide : le Congo s’aligne sur la mobilisation mondiale pour sauver des vies

Chaque année, plus de 720 000 personnes meurent par suicide dans le monde, faisant de ce phénomène un véritable problème de santé publique.

À l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, commémorée chaque 10 septembre, le Programme national de santé mentale du Congo a rappelé, dans un communiqué publié le 5 septembre, l’ampleur de ce drame humain qui touche toutes les sociétés.

Pour l’édition 2025, le thème retenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires est « Changer le discours ». Une orientation qui invite les citoyens à briser le silence et à instaurer un climat de dialogue bienveillant, ouvert et informé autour du suicide, afin de déconstruire la stigmatisation et de favoriser l’accès à l’aide psychologique.

Au Congo, le Programme national de santé mentale insiste sur l’urgence de renforcer la sensibilisation. « La prévention du suicide est l’affaire de tous. Elle interpelle chaque citoyen à contribuer, identifier les situations à risque et à créer des conditions favorables au bien-être psychique », souligne le communiqué.

Les statistiques mondiales sont alarmantes : le suicide est reconnu comme la troisième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 19 ans. Son impact dépasse les individus pour toucher les familles, les communautés et l’ensemble du tissu social. Face à cette réalité, le Congo s’engage à travailler main dans la main avec l’OMS pour bâtir un monde où la mort par suicide ne figure plus parmi les principales causes de décès.

L’objectif, selon le Programme national de santé mentale, est clair : permettre aux personnes en détresse d’avoir d’autres options, d’oser demander de l’aide et de recevoir un accompagnement respectueux et compétent. À l’approche de la Journée mondiale, les autorités congolaises appellent chacun à « changer le discours », à tendre une oreille attentive et à agir pour sauver des vies.