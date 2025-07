Présidentielle 2026 au Congo : 6 620 bureaux de vote officiellement arrêtés

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a fixé par arrêté le dispositif électoral en vue de la présidentielle de 2026. Il prévoit l’installation de plus de 6 600 bureaux de vote à travers le pays, en plus des bureaux d’enregistrement et centres de vote.

À moins d’un an de l’élection présidentielle prévue en 2026, le gouvernement congolais affine son organisation. Dans un arrêté rendu public cette semaine, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation annonce la mise en place de 1 478 bureaux d’enregistrement, 4 011 centres de vote et 6 620 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire national.

Les bureaux d’enregistrement auront pour mission de recueillir les demandes d’inscription, de modification, de retranchement ou de radiation sur les listes électorales. Chaque bureau sera dirigé par un président et un secrétaire issu de l’administration, épaulés par huit membres représentant aussi bien les partis politiques (majorité, opposition, centre) que la société civile, sans oublier les autorités locales (chefs de quartier ou de village).

Selon l’arrêté, la nomination des membres de ces bureaux relève des préfets des départements concernés.

Répartition géographique

Le découpage électoral s’organise comme suit :

Brazzaville : 281 bureaux d’enregistrement, 421 centres de vote, 1 327 bureaux de vote

Pointe-Noire : 153 bureaux d’enregistrement, 242 centres de vote, 724 bureaux de vote

Niari : 189 bureaux d’enregistrement, 487 centres de vote, 645 bureaux de vote

Bouenza : 119 bureaux d’enregistrement, 425 centres de vote, 564 bureaux de vote

Likouala : 118 bureaux d’enregistrement, 264 centres de vote, 470 bureaux de vote

Pool : 141 bureaux d’enregistrement, 346 centres de vote, 439 bureaux de vote

Sangha : 60 bureaux d’enregistrement, 203 centres de vote, 315 bureaux de vote

Cuvette : 69 bureaux d’enregistrement, 300 centres de vote, 411 bureaux de vote

Cuvette-Ouest : 63 bureaux d’enregistrement, 206 centres de vote, 293 bureaux de vote

Kouilou : 43 bureaux d’enregistrement, 206 centres de vote, 229 bureaux de vote

Lékoumou : 34 bureaux d’enregistrement, 130 centres de vote, 202 bureaux de vote

Plateaux : 63 bureaux d’enregistrement, 146 centres de vote, 180 bureaux de vote

Congo-Oubangui : 37 bureaux d’enregistrement, 152 centres de vote, 206 bureaux de vote

Djoué-Léfini : 42 bureaux d’enregistrement, 170 centres de vote, 235 bureaux de vote

Nkeni-Alima : 66 bureaux d’enregistrement, 333 centres de vote, 380 bureaux de vote

Cette cartographie électorale s’inscrit dans le processus de révision des listes électorales et de préparation technique du scrutin présidentiel. Elle marque une étape clé vers un scrutin que les autorités souhaitent « inclusif, transparent et apaisé ».