Pourquoi utiliser votre carte bancaire UBA CONGO pendant les congés ?

Les congés sont le moment idéal pour se détendre, voyager, faire du shopping ou passer du bon temps en famille. Mais pour profiter pleinement de ces instants, la gestion de vos finances doit être simple, rapide et surtout sécurisée. C’est là que votre carte bancaire UBA CONGO devient votre meilleur allié.

Liberté et sécurité partout, tout le temps

Où que vous soyez – à la plage, en ville, à l’étranger ou en road trip – votre carte UBA vous suit. Vous n’avez plus besoin de transporter de grosses sommes en espèces. Payez vos achats, réservez un hôtel, achetez vos billets ou profitez de vos loisirs en toute tranquillité, grâce à une technologie de paiement fiable et sécurisée garantie par nos partenaires Visa & Mastercard.

Suivi et contrôle de vos dépenses

Grâce aux applications Internet Banking, UBA Mobile Banking ou Leo votre assistant bancaire virtuel, vous suivez vos dépenses en temps réel et gardez le contrôle de votre budget. Vos vacances n’ont jamais été aussi bien organisées !

Accès international

Les cartes UBA (Visa ou Mastercard) sont acceptées dans des millions de points de vente à travers le monde. En cas de besoin, vous pouvez également effectuer des retraits dans les distributeurs automatiques 24h/24.

Bonus : Des offres exclusives

Profitez régulièrement de promotions spéciales, de cashback et de réductions chez nos partenaires, rien qu’en utilisant votre carte pendant vos congés !

Quelles sont les conditions pour obtenir votre carte UBA ?

Carte de débit UBA (Visa ou Mastercard Classic)

Accessible aux clients titulaires d’un compte courant ou épargne UBA.

Frais d’achat : 29.750 FCFA

Carte prépayée UBA

Idéale pour ceux qui ne possèdent pas de compte bancaire ou souhaitent une solution souple pour maîtriser leur budget pendant les vacances.

Pièces à fournir :

o Une pièce d’identité valide

o Un montant initial de chargement + 25.000 FCFA (frais d’achat)

o Aucun compte bancaire requis

Ne partez pas sans votre carte UBA !

Commandez dès maintenant la carte bancaire adaptée à vos besoins : carte prépayée, carte Visa, carte Platinum… c’est simple, rapide et accessible à tous.