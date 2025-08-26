Pointe-Noire : le Fima revient pour une 12e édition festive en septembre

Le Festival international de musique et des arts (Fima) reprend ses couleurs à Pointe-Noire. Organisé par Médard Mbongo, président de l’ONG Mb Production, l’événement se tiendra du 12 au 14 septembre au quartier 418 Makayabou, dans le cinquième arrondissement de Mongo-Mpoukou.

Pour cette 12e édition, le Fima promet trois soirées de concerts gratuits, ponctuées de rencontres et de débats autour d’un thème d’actualité : « La musique à l’heure du numérique ».

Véritable rendez-vous populaire, le festival entend faire battre le cœur de la capitale économique congolaise au rythme de la rumba, du coupé-décalé, de la musique tradi-moderne et bien d’autres sonorités venues du Congo et d’ailleurs. Entre têtes d’affiche et artistes émergents, la programmation s’annonce riche et diversifiée, mêlant générations et styles musicaux.

« Le Fima est un espace de découverte et de partage, où le public peut vibrer au contact de grands noms tout en rencontrant les talents de demain », souligne l’organisation.

Comme chaque année, le festival mettra à l’honneur la scène nationale et accueillera aussi des invités étrangers. Les jeunes artistes en pleine ascension auront une place de choix, certains y livreront leur première performance solo. Un tremplin idéal pour se faire connaître et séduire le public ponténégrin.

Avec cette douzième édition, le Fima confirme son rôle de plateforme culturelle et festive, mais aussi de lieu de réflexion sur les enjeux actuels qui traversent l’industrie musicale. Pour les organisateurs, l’objectif reste clair : offrir au plus grand nombre un moment de convivialité et de célébration autour de la musique, dans toutes ses expressions.

Du 12 au 14 septembre, le quartier 418 Makayabou vibrera donc au rythme d’une fête populaire et éclectique, où se croisent passion, découverte et partage.