Société Education



Plus de 1 800 enseignants recrutés pour combler le déficit dans l'enseignement technique

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a annoncé des recrutements massifs pour renforcer le sous-secteur de l’enseignement technique et professionnel.…

Publié par journaldebrazza.com
2 octobre 2025

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a annoncé des recrutements massifs pour renforcer le sous-secteur de l’enseignement technique et professionnel.

 

À la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministre de l’Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a rassuré sur les efforts du gouvernement pour pallier le déficit en enseignants dans ce sous-secteur clé.

Lors d’un déjeuner de presse organisé le 30 septembre à Brazzaville, il a rappelé que plus de 1 800 enseignants ont été recrutés entre 2021 et 2024. En 2025, près de 280 volontaires supplémentaires ont rejoint les rangs, portant un coup d’accélérateur au renforcement des effectifs dans les départements.

« L’enseignement technique et professionnel est en phase de réforme. Ces recrutements traduisent notre volonté de donner aux jeunes un encadrement de qualité et de préparer leur compétitivité face aux défis du marché mondial », a-t-il affirmé.

Le ministre a également évoqué d’autres innovations, notamment l’instauration de stages pour les classes d’examen, la candidature unique au baccalauréat, ainsi que la réorganisation des structures avec la fermeture des collèges techniques féminins et la création de lycées techniques.

