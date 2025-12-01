Movember 2025 : AGL et ses filiales congolaises se mobilisent pour la santé masculine

Africa Global Logistics (AGL) Congo, Congo Terminal, Terminaux du Bassin du Congo (TBC) et Saga Congo se sont mobilisées autour d’initiatives fortes lors de Movember, ce mouvement mondial de sensibilisation de l’opinion publique sur les maladies masculines telles que les cancers de la prostate, des testicules et la santé mentale.

Tout au long du mois de novembre plusieurs actions ont été menées au profit des collaborateurs. Notamment les toolbox meetings organisés sur plusieurs jours sur tous les sites opérationnels, les sensibilisations en ligne et en présentiel animées par le docteur Éléazar Céleste Massamba, médecin Conseil. Ces actions ont permis d’aborder des thèmes essentiels tels que la prévention, le dépistage précoce, l’hygiène de vie et l’importance d’un suivi régulier de sa santé.

Le 21 novembre 2025, les collaborateurs masculins se sont vêtus du bleu symbole de cette sensibilisation pour marquer leur engagement et mobilisation. Un dépistage médical volontaire a ensuite été organisé pour les salariés âgés de 45 ans et plus pour encourager la prévention et rappeler l’importance d’adopter des réflexes de santé au quotidien.

Les 27 et 28 novembre 2025, afin de promouvoir l’activité physique comme levier de bien-être, les collaborateurs d’AGL Congo et Congo Terminal ont participé à une session sportive “Fitness bleu” à Pointe-Noire. Ceux de Brazzaville évoluant à AGL Congo et TBC se sont

affrontés dans un match amical de football.

« Movember, nous rappelle qu’aucun homme ne devrait attendre les premiers signes du cancer de la prostate ou des testicules pour prendre soin de sa santé. La prévention reste notre meilleur moyen de lutter contre ces maladies » a déclaré le docteur Eléazar Céleste Massamba, médecin conseil Congo Terminal.

Lors de Movember, AGL et ses filiales congolaises ont réaffirmé leur engagement en faveur de la santé et du bien-être des collaborateurs. L’ensemble des entités ont encouragé la prévention médicale en rappelant que le capital humain est leur première richesse.