Môle Est : Congo Terminal franchit une nouvelle étape dans l’extension du Quai Môle

Le 20 août 2025 une avancée majeure vient d’être réalisée dans le cadre du projet d’extension du Quai Môle Est.

La société CRBC (China Road and Bridge Corporation), en charge des travaux, a procédé avec succès à la mise à l’eau d’une drague de type CSD (Cutter Suction Dredger), marquant une étape clé dans la réalisation de la protection en enrochements du terre-plein.

Cette opération stratégique vise à garantir la stabilité des nouvelles infrastructures portuaires en cours d’aménagement, tout en respectant les plus hauts standards internationaux en matière de qualité, de sécurité et de performance environnementale.

« Cette mise à l’eau symbolise une avancée significative dans la construction d’une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est. Elle reflète notre engagement à accroître les performances logistiques du port de Pointe-Noire, véritable hub de transbordement dans la sous-région », a déclaré Aziz ANGUILET, Ingénieur Projet Môle Est.

Avec ce projet ambitieux, Congo Terminal confirme son rôle de moteur du développement économique et logistique de la République du Congo, en s’appuyant sur des technologies de pointe et des partenariats stratégiques.