Maixent Raoul Ominga reçoit une médaille d’honneur à Paris

Publié par journaldebrazza.com
le: 5 décembre 2025
Le Directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), Maixent Raoul Ominga, a été distingué d’une médaille d’honneur en reconnaissance de l’engagement constant de la SNPC en faveur de l’éducation et de la culture en République du Congo.

La distinction lui a été remise le mercredi 3 décembre 2025, à l’occasion du dîner des arts et de la culture organisée à l’Institut de France, à Paris, institution prestigieuse dédiée à la promotion du savoir et du patrimoine.

Cette reconnaissance internationale met en lumière les actions menées par la SNPC dans le domaine de la responsabilité sociétale, notamment les programmes de soutien aux établissements scolaires, les initiatives de promotion des arts congolais, ainsi que l’appui aux projets culturels portés par de jeunes talents.

Dans son intervention, Maixent Raoul Ominga s’est dit « profondément honoré » par cette distinction, qu’il a dédiée aux équipes de la SNPC et à « tous ceux qui œuvrent chaque jour à faire rayonner le Congo par le savoir, la culture et l’innovation ». Il a réaffirmé la volonté de l’entreprise publique de poursuivre ses investissements sociaux, en particulier dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de la valorisation du patrimoine culturel.

Les organisateurs du dîner ont salué « l’engagement exemplaire » de la SNPC, soulignant qu’une entreprise pétrolière nationale qui investit dans la culture contribue directement au développement humain et à la fierté identitaire.

Cette distinction confirme la place de la SNPC parmi les institutions congolaises les plus actives dans la promotion de la culture et de l’éducation, et renforce son image d’acteur engagé au-delà de son rôle économique.

