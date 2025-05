L’Université Denis-Sassou-N’Guesso renforce sa coopération avec l’Italie

Le 28 mai à Brazzaville, l’Université Denis-Sassou-N’Guesso (UDSN) a signé trois accords de coopération avec des universités italiennes.

Les accords de coopération signés entre entre le président de l’Université Denis-Sassou- N’Guesso (UDSN), le Pr Ange Antoine Abéna, et le Pr Marco Margarita, représentant de l’Université Télématique e-Campus, le Pr Paolo Cancelli, délégué du Centre universitaire international de recherche et d’innovation ainsi que le Pr Laura Mazza pour le compte de l’institut Federformazione.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ceux-ci visent à renforcer la coopération dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation et ciblent plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, l’intelligence artificielle et les micro-aires. Selon le Pr Marco Margarita, ces secteurs sont prioritaires pour développer et construire un futur commun en faveur des générations futures.

Le Pr Ange Antoine Abéna, président de l’UDSN, a souligné l’importance de ce partenariat pour former les jeunes et les étudiants. Il a insisté sur la nécessité de transmettre des compétences, des connaissances, des attitudes et des comportements.

La leçon inaugurale a été prononcée par le Pr Paolo Cancelli sur l’avenir de la démocratie, la voie de la liberté et de la diversité. Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a commenté la leçon en soulignant l’importance de la diversité et de la différence dans la construction du système démocratique.

Les professeurs italiens et quelques membres de la partie congolaise ont été honorés par l’obtention de diplômes de doctorat honoris causa. Deux finalistes de l’UDSN ont également bénéficié des bourses d’études italiennes.

Ces accords de coopération marquent le début d’un partenariat prometteur entre l’UDSN et les universités italiennes. Les deux parties sont déterminées à travailler ensemble pour construire un avenir commun et à renforcer les capacités des jeunes et des étudiants.